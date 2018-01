Trump na sto betg temair per ses conto da Twitter

Twitter na vul betg bloccar contos da schefs da stadi e da regenza. Quai er betg sche quels fan tweets dispitaivels. Tals politichers hajan in status spezial, ha argumentà il servetsch da novitads curtas.

L’entira debatta stat en connex cun l’ultima remartga dal president dals Stadis Unids. Donald Trump aveva communitgà via Twitter ch’el haja in bler pli grond bot atomar ch’il dictatur nordcorean Kim Jong-Un.

Twitter sa dosta cunter la pretensiun da bloccar il conto da Donald Trump. Sch'ins stizzas tweets dispitaivels, vegnissan uschia impurtantas infurmaziuns tegnidas enavos, che la glieud stuess savair e stuess pudair debattar sur dad ellas. Twitter veglia gidar d'avanzar la conversaziun publica en tut il mund.

@realDonaldTrump

Per critichers è la preschientscha permanenta dal president american sin Twitter in privel per la pasch en il mund. Perquai han els pretendì da bloccar il conto da Donald Trump.

RR novitads 09:00