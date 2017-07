Trump na vegn betg da dismetter «Obamacare»

Er la segunda emprova da Trump da dismetter la cassa da malsauns «Obamacare» ha fatg naufragi. Enfin la fin da l'emna duai dentant dar ina schliaziun.

En il senat han ils republicans da Donald Trump in'ulteriura giada fatg naufragi cun vulair dismetter la cassa da malsauns «Obamacare». Cun 55 cunter 45 vuschs ha il senat ditg na ad ina proposta che avess dismess «Obamacare» senza remplazzament. Dasper tut ils 48 senaturs democrats han era set republicans vuschà cunter la proposta.

Las proporziuns per ina maioritad en il senat èn fitg stretgas. Il foss tar il tema sanadad n'è betg be profund tranter las partidas, mabain er tar ils republicans sezs. Ils proxims dis vegnan spetgadas ulteriuras votaziuns, posiziuns ed in lung cumbat.

In pitschen punct cuminaivel pudess esser la fin da l'emna la schliaziun che vegn numnada «Skinny Repeal». Cun quella vegniss «Obamacare» vinavant bajegià enavos e metess en vista in remplazzament. Co quest remplazzament duai guardar ora n'è dentant anc betg cler.

Suenter vegniss la proposta dal senat messa davant la chombra da represchentants. Là pudessi lura dar ina proposta cumplettamain nova.

Naginas atgnas propostas

Per ils republicans èsi dapi onns ina da las finamiras las pli impurtantas dad abolir «Obamacare». Per els vala sco socialissem quai che auters laudan dapi set onns ch'ils Stadis Unids han dumagnà l'entrada en ina assicuranza sociala.

In'atgna proposta per ina cassa da malsauns n'han ils republicans betg. Lur cumbat sa concentrescha sin la critica.

Da sulettamain abolir u bajegiar enavos «Obamacare» na saja er betg dal tut senza ristg per ils republicans. Analisas independentas hajan mussà sin fundament da las propostas d'enfin uss da la partida, che passa 20 milliuns americans pudessan star nà senza cassa da malsauns. Blers da quels tutgan tar ils votants da Trump.

