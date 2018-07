L'um da 53 onns vala sco in che prenda la constituziun pled per pled. El duai daventar successur dad Anthony Kennedy che remetta ses uffizi per motivs da la vegliadetgna.

Igl è gia la segunda giada che Trump po nominar in derschader al Tribunal suprem. Il senat american sto dentant anc confermar Kavanaugh.

RR novitads 06:00