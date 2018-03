Detagls n’ha el betg numnà. Ultra da quai duaja dar ina campagna da scleriment naziunala. Quella duai infurmar davart il privel mortal da l’abus da drogas. Il decurs dal glindesdi vul Trump preschentar ses nov program a New Hampshire.

Crisa d'opiods e drogas en ils Stadis Unids L'onn 2016 èn mortas en ils Stadis Unids da l'America 64'000 persunas vid ina surdosa da drogas, quai tenor la statistica da l'autoritad per cumbatter epidemias. Augmentà fermamain ils ultims onns è il dumber da mortoris entras meds cunter las dolurs e heroin, quai che vegn numnà en la discussiun publica la «crisa da opioids». Ils ultims dus onns è quai dumber s'augmentà per 47%.

Sbassar las prescripziuns dals medis

Il schef dal cussegl per la politica interna, Andrew Bremberg, ha fatg cler che las decisiuns davart la paina da mort giaschian en il giudicament dal ministeri. Il congress na stoppia betg decider ina midada da lescha persuenter.

Vitiers saja previs ch'ils dumber per las prescripziuns dals medis per meds cunter las dolurs sin basa d'opiods duai vegnir reducì per in terz.

Gia en pleds da pli baud ha Trump fatg allusiun sin pajais nua ch'i vegn fatg curt process cun dealser da drogas. Intgins mazzian 2000, 3000, 5000 umans durant lur vita, na vegnian en ils Stadis Unids betg chastiads sco assassins. Quai ha ditg Trump pir avant curt a Pennsylvania.

