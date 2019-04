Il president american nizzegia ses dretg da veto. El ha mess en il veto cunter ina resoluziun dal congress american. Quella pretenda, ch'ils Stadis Unids chalan entaifer 30 dis da sustegnair las operaziuns militaras da l'Arabia Saudita en il Jemen. Ils Stadis Unids sustegnan l'Arabia Saudita tranter auter cun infurmaziuns dal servetsch secret.

Il congress aveva argumentà sia resoluziun cun il fatg, che forzas armadas americanas vegnian engaschadas senza ch'il parlament haja dà ses consentiment. Questa decisiun vala sco dira schleppa per il president Trump e sco premiera istorica. Igl è in cler signal politic encunter il sustegn dal president per l'Arabia Saudita.

RR novitads 06:00