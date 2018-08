Exteriur - Trump sut squitsch

In nausch di per il president american Donald Trump. Avant dretgira ha ses anteriur advocat Michael Cohen concedì d'avair cuntrafatg a la lescha davart la finanziaziun dal cumbat electoral e d'avair pajà daners a duas prostituadas per che quellas taschian. A Cohen smanatschan plirs onns praschun.