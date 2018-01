Per avair avunda temp per inscunters parta il president american Donald Trump gia mesemna saira en direcziun Svizra. Uschia haja el l'entira gievgia temp. Inscunters èn tranter auter planisads cun la primministra da la Gronda Britannia Theresa May ed il primminister da l’Israel Benjamin Netanjahu.

Ses pled uffizial tegna Donald Trump lura il venderdi sco finiziun dal Forum mundial d’economia.

