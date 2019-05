Il president american, Donald Trump ha suttascrit in decret correspundent. Ils ministeris da giustia e per segirezza ha el supplitgà d'incassar en avegnir ina taxa d'elavuraziun. Quant auta che questa taxa duai esser n'ha el betg inditgà.

In pledader dal cumissariat per fugitivs da l'ONU ha crititgà la taxa. Il dretg da tschentar ina dumonda d'asil saja in dretg uman.

RR novitads 20:00