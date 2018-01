Tschechia: Zeman gudogna emprima runda d'elecziun dal president

En Tschechia ha l'actual president Milos Zeman gudagnà cleramain l'emprima runda da l'elecziun dal president. Quai ha communitgà l’autoritad da statistica CSU.

L'um da 73 onns sto però anc surventscher l'elecziun decisiva cunter il professer da chemia senza partida Jiri Drahos. Suenter che las vuschs da bunamain tut ils districts electorals èn dumbradas ha Zeman obtegnì 38,6% da las vuschs. Zeman sa posiziunescha sco adversari da l'imigraziun e sco ami da la Russia.

« Jeu sun anc giuven, plain forza e plain energia. » Milos Zemar

President actual

Sursiglir cuntegn supplementar Participaziun a las elecziuns La participaziun a las elecziuns da las persunas cun dretg d'eleger è stada tar 61,9%. Questa è cumparegliabla cun la participaziun tar l'emprima elecziun directa d'in president avant tschintg onns. Il president represchenta il pajais en l'exteriur, elegia derschaders dal stadi e gioga in'impurtanta rolla tar la furmaziun da la regenza.

Zeman saja semtgà per in duel en la televiun cunter ses concurrent Drahos. Plinavant engrazia el a sia dunna, al primminister populistic Andrej Babis ed al chantadur da schlagher Karel Gott ch'els han sustegnì el durant il cumbat electoral. Cun la secunda runda entschaivia tut da nov, ha Zeman ditg. Tenor retschertgas pudess i dar in cumbat equilibrà.

Jiri Drahos ha cuntanschì 26,6% e l'anteriur ambassadur en Frantscha, Pavel, Fischer, 10,2% da las vuschs. Quai ha communitgà l'institut da statistica CSU.

RR novitads 18:00