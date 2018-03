Precis oz avant tschintg onns è Jorge Mario Bergoglio vegnì elegì sco 266avel uvestg da Roma ed uschia er sco papa. Las spetgas vers el èn stadas grondas, per part ha el ademplì ellas, per part dentant er betg.

Papa Francestg, in papa da tutgar en.

Gia curt suenter sia elecziun ha papa Francestg fatg impressiun a blers. Cun in simpel «Buona sera» ha el salidà ils millis e millis cartents sin la plazza da s. Peder. Er è el stà vestgì fitg simpel cun ina vestgì alv pauc pompus. E gia hai gì num el è in papa modest, in papa dals paupers. Er è el vegnì titulà sco papa da las refurmas. Mo tge resta da quai, uss tschintg onns pli tard?

Critica è pussaivla

Tenor Eva-Maria Faber, professura per dogmatica e teologia fundamentala a la scol'auta per teologia a Cuira saja incredibel tge ch'è capità ils davos tschintg onns pertutgan l'atmosfera tar la baselgia catolica. I saja sa midà bler cunzunt puncto critica, quella saja uss pussaivla. Sper quai saja papa Francestg er in ami dals pleds clers ed er dals fatgs. Quai hajan ins vis tar l'excommunicaziun dals mafiosi.

Ella haja schizunt gì tema ch'el vegnia mazzà perquai ch'el saja sa laschà schi fitg sin la roma. Sper quai saja el probabel in dals emprims papas dal temp modern che sappia propi tge che paupradad radicala muntia propi. Dentant puncto promover dunnas ed auzar pli bleras en posiziuns da cader tar la baselgia catolica, là po dentant anc capitar dapli.

Dialog interreligius ha anc potenzial

Er la plevonessa refurmada e professura per teologia Christina Tuor vesa anc potenzial. Quai tar il dialog interreligius. La veglia da s'avischinar saja segiramain avant maun, dentant ella haja plitost il sentiment ch'el mettia la paisa tar la ecumena dals cristians, quai saja dentant er fitg impurtant. Per ils refurmads saja dentant fitg surprendent che papa Francestg ha prendì fitg serius il giubileum da la refurmaziun. Perquai hajan ins gugent er cumpareglià el cun Luther. Ed er ils protestants hajan il sentiment ch'el è in papa da «tutgar en» e datiers da la glieud.

Eva-Maria Faber va schizunt anc in pass pli lunsch e manegia che er in proxim papa na sappia betg pli far ir enavos il temp ed ins sappia dir ch'i regia uss dapli simpladad e dapli modestadad tar la baselgia catolica.

RR actualitad 07:00