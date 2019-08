A Roma en l’Italia na dastgan turists betg pli seser sin la Stgala spagnola. In nov reglament scumonda da seser sin monuments da la citad. Il mardi han policists fatg valair per l’emprima giada las novas reglas ed han cumandà als turists da star si, rapportan medias talianas. Turists che na sa tegnan betg vi dal scumond, ston far quint cun in chasti da fin a 400 euros.

Stgala spagnola Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La Stgala spagnola en il center da Roma è vegnida construida il 18avel tschientaner e tutga tar la baselgia da Trinità dei Monti. Il 2016 è la stgala vegnida renovada per 1,5 milliuns euros. La stgala en il liber n'era betg sulettamain donnegiada pervi da la polluziun da l'aria, mabain er tras tschics, tatgs da cafè e da vin.

Scumandà èn er ulteriuras modas da sa cumportar: Uschia n'èsi per exempel betg permis da far bogn en funtaunas u dad ir a spass senza t-shirt u chamischa. Cun quests scumonds vul il cussegl da la citad dar dumogn al turissem da massa en la chapitala da l'Italia.

