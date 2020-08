Il turissem internaziunal manca cumplettamain dapi il mars. Uschia n’ha quai dapi lura dà naginas entradas per il resort e la scola da sfunsar da Sandra Demonti. A partir da la fin da quest mais è il turissem naziunal en l’Indonesia lubì, ma quai na gida betg propi. Lur clientella è da l’Australia, l’Europa e l’America dal Nord.

Ils indigens n’han betg ils daners per ir propi en vacanzas.

Avertura turissem internaziunal pir la fin da l’onn

Atgnamain avevan las autoritads da l’Indonesia inditgà dad avrir las portas per ils turists dad auters pajais mez settember. Ma quai saja uss vegnì spustà sin la fin da l’onn. Uschia vegnan las entradas a crudar davent en tut per almain 9 mais. Quai è ina nauscha situaziun per Sandra Demonti ed ils auters possessurs, ma surtut era per ils collavuraturs.

Nagin sustegn dal stadi

Ils collavuraturs èn dependents da lur paja ch’els survegnan normalmain. Ma uss è quella crudada davent ed i dat nagin sustegn finanzial dal stadi. Perquai ha Sandra Demonti lantschà ina collecta per ils collavuraturs.

Nus vulain sustegnair noss collavuraturs, per ch’els possian almain metter insatge da mangiar sin maisa.

Ils indigens han cumenzà ad ir a pestgar e cultivar plantaschas d’algas e vender questas, di Sandra Demonti. Els sajan ids enavos tar las ragischs. Ma questas activitads na portian strusch daners, la situaziun saja fitg greva.

Las reservas na bastan betg per adina

Per ella e ses partenari basti per il mument anc, cun las reservas ch’els han pudì far. Ma era questas giajan insacura a fin. Perquai èsi impurtant, ch’els pon puspè avrir la scola da sfunsar ed il resort. Ma Sandra Demonti manegia, ch’els stoppian avair pazienza. Era sch’ils cunfins avrian il cumenzament dal 2021, vegnia a cuzzar ditg enfin che tut saja puspè pli u main normal.