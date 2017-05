Tut ils schurnalists duajan vegnir en libertad

L’organisaziun per dretgs umans Amnesty International pretenda al di da la libertad da pressa che tut ils schurnalists che sesan il mument en praschun en Tirchia vegnan immediat en libertad.

En nagin auter pajais dal mund sajan il mument uschè blers schurnalists en praschun sco en la Tirchia, ha accentuà Markus N. Beeko il secretari general da Amnesty International en la Germania. La «pressa libra» saja per gronda part en praschun en Tirchia. Era vegnia l’arrest d’inquisiziun malduvrà sco mesira da puniziun e per chasti per persunas senza sentenzia, crititgescha Beeko vinavant. Era vegnian impedì che quai vegnia tar process fairs, cun survegliar tut ils discurs da las persunas arrestadas cun ses advocats.

La libertad da pressa è en privel

Tenor las indicaziuns dad organisaziuns nunguvernamentalas èn il mument tranter 49 e 165 schurnalists en praschun en la Tirchia. Uschia sajan dapi l’emprova da putsch la stad passada almain 156 chasas da medias vegnidas serradas e circa 2’500 schurnalistas e schurnalists hajan pers lur lavur, scriva Amnesty International.

