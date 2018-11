Inhalt

Exteriur - Ucraina dumonda Germania e NATO per sustegn

Petro Poroschenko ha supplitgà la Germania e la NATO per agid en il conflict da ses pajais cun la Russia. «Nus sperain che stadis da la NATO èn uss pronts da trametter bastiments da la marina en la mar d'Asow.» Quai per sustegnair l'Ucraina e per procurar per segirezza, di il president ucranais.