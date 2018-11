La Russia ha bloccà per bastiments da l'Ucraina la via da Kertsch avant la peninsla Krim.

La marina russa n'ha betg laschà passar bastiments ucranais tras la stretga da la mar avant la peninsla crim ed attatgà quels. Entant ha la Russia puspè avert il traffic, rapportan medias russas.

Pli tard aveva la marina russa surpiglià ils bastiments ucranais.

Entant metta l'Ucraina en posiziun si'armada.

Oz decida il parlament da l'Ucraina davart introducir il dretg da guerra.

La Ucraina renfatscha a la Russia d'avair attatgà sis bastiments da marina en la via da Kertsch. Quella via maritima collia la Mar Naira cun la mar interna tranter l'Urcraina e la Russia. La Russia ha confermà d'avair fermà ils bastiments cun agid d'armas.

Kiew decida davart dretg da guerra

Suenter quellas novas tensiuns pudess la Ucraina clamar or il dretg da guerra. Il parlament sa fatschenta oz cun quella dumonda. D'introducir il dretg da guerra muntia dentant betg che l'Ucraina planiseschia operaziuns offensivas, ha accentuà il president da l'Ucraina Petro Poroschenko. I giaja sulettamain per proteger il territori e per la segirtad da la populaziun.

Plinavant ha Poroschenko ordinà als reservists da las forzas armadas servetsch da pichet. L'uschenumnada emprima gruppa da reservists duaja esser pronta.

Legenda: L'incident è capità avant la peninsla crim. SRF

Er il Cussegl da segirezza da l'ONU s'inscuntra tar ina sesida urgenta. L'Uniun europeica e la NATO fan quitads ed han appellà ad ina deescalaziun.

