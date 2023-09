Ils Stadis Unids sustegnan l'Ucraina cun in ulteriur pachet d'agid militar da 325 milliuns francs, sco il president Joe Biden ha annunzià suenter ses inscunter cun il president ucranais Wolodimir Selenski. Il pachet d'agid vegnia a gidar l'Ucraina tar la defensiun da l'aria durant l'enviern. El cuntegnia sistems per la defensiun cunter aviuns, muniziun d'artigliaria ed autras armas. Plinavant vegnian ils Stadis Unids a furnir las proximas emnas ils emprims panzers dad «Abrams».

Entant è la probabilitad per dapli daners per l'Ucraina dals Stadis Unids vegnida pli pitschna. Tar ina visita en ils Stadis Unids ha Wolodimir Selenski, auter che l'onn passà, betg dastgà discurrer avant il parlament american. I spetgan plinavant grevas negoziaziuns sin Joe Biden en connex cun il budget cun l'opposiziun republicana en il parlament. Ed en la populaziun èn, tenor ina enquista actuala da «CNN», 55% encunter ulteriur sustegn per l'Ucraina.