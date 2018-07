Suenter il discurs cun il president da la cumissiun da l'UE, Jean Claude Junker ha Donald Trump declerà che quai saja in grond di per il commerzi liber e fair.

Tenor la cunvegna importescha l'Uniun europeica a partir dad immediat dapli fava da soja e gas liquid dals Stadis Unids. Sco cuntramesira desistan ils Americans da novs dazis supplementars sin autos or da l'UE. Plinavant vulan omaduas varts abolir tut ils dazis sin rauba d'industria.

Jean-Claude Juncker ha confermà ch'i na dettia nagins novs dazis entant ch'i vegnia contractà. Er en la dispita davart l'aluminiun e l'atschal vulan ils Stadis Unids e l'UE contractar da nov.

Juncker era sa rendì a Washington per evitar ina ulteriura escalaziun en la dispita da commerzi.

Dretga direcziun dentant blera sceptica

Las reacziuns sin l'avischinaziun dals Stadis Unids e l'UE en la dispita da commerzi èn maschadadas. La scheffa dal Fond monetar internaziunl, Christine Lagarde ha ludà la cunvegna provisorica. In dialog constructiv enstagl d'ulteriurs dazis possia be esser bun per l'economia globala.

Il schef da las chombras d'industria e da commerzi tudestgas percunter è s'exprimì pli precaut. Las schliaziuns giajan en la dretga direcziun, i restia però ina gronda purziun sceptica.

