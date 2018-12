L'Uniun europeica dat novas garanzias a la Gronda Britannia, per schluccar la bloccada dal Brexit en il parlament britannic. Quai mussa ina decleranza da l'inscunter a Brüssel, publitgada ier saira dals 27 pajais restants da l'UE.

Theresa May – la primministra da la Gronda Britannia.

Bain fa la decleranza cler ch'il contract dal Brexit na vegn betg negozià da nov. Dentant saja l'UE pinada da far ina cunvegna, per evitar ina schliaziun dispitaivla per ils cunfins tranter l'Irlanda dal Nord e l'Irlanda – l'uschenumnà «Backstop». Questa regulaziun transitorica duai vegnir remplazzada uschè svelt sco pussaivel cun ina schliaziun definitiva.

«Backstop» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il «Backstop» è ina schliaziun transitorica per il cunfin tranter l'Irlanda dal Nord e l'Irlanda. I na duai numnadamain dar nagin cunfin dir cun controllas al cunfin. Sche bain vegn temì ch'i pudess puspè dar violenza en l'anteriura regiun da guerra civila. Ils adversaris teman che la schliaziun pudess daventar ina schliaziun definitiva e che la Gronda Britannia restass liada memia ferm a l'Uniun europeica.

I n'è dentant er betg exclus che la Gronda Britannia ha nagin contract cura ch'ella banduna l'Uniun europeica la fin dal mars che vegn. Per quest scenari vul la cumissiun da l'UE preschentar mesemna che vegn, co ella vul sa preparar.

