L'Uniun europeica respectia la decisiun dal Cussegl federal da trametter en consultaziun il sboz per la cunvegna da basa, communitgescha la cumissiun da l'UE. Tenor els per garantir in grond sustegn avant ch'il sboz giaja formalmain en il parlament. Il medem mument exprima la cumissiun però la spetga che la procedura vegnia fatga speditivamain. Quai saja necessari per metter las relaziuns tranter l'UE e la Svizra sin ina basa solida ed instituziunala.

Ina vaira surpraisa na para la decisiun betg dad esser stada per la cumissiun da l'UE, schegea ch'ins aveva spetgà ina posiziun clera dal Cussegl federal. Il president da la Confederaziun Alain Berset aveva anc gì contact cun il president da la cumissiun Jean-Claude Juncker.

L'UE vul ussa analisar la situaziun ed evaluar ils proxims pass.

