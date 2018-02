Ils pajais da l'Uniun europeica han duvrà dapli energia, ed els s'allontaneschan da lur finamira da spargnar energia per il 2020. Quai annunzia l'autoritad da statistica Eurostat e sa basa sin las cifras dal 2016.

L'UE ha la finamira da reducir fin il 2020 il consum d'energia per 20%. Il 2014 mancavan anc 1,7% per cuntanscher la finamira, il 2016 eran quai puspè 4%. Il consum d'energia primar è stà il 2014 tar 1'509 milliuns tonnas unitads d'ieli brut. Il 2016 è quest dumber creschì sin 1'543 milliuns tonnas. Finamira fin il 2020 fissan 1'483 milliuns tonnas.

Dapi il 2006 è vegnì fatg in pass enavant

La Germania, il pli grond consument d'energia da l'UE, ha reducì sia valur dapi il 2006 enfin il 2016 per 9,8%. En l'entira UE è il minus dentant stà anc in zic pli aut, numnadamain tar 10,8%.

Intgins pajais han sbassà dramaticamain lur consum d'energia. La Grezia per exempel mussa in minus da 23,6%. Er la Gronda Britannia è vegnida da sbassar ses consum per 17,8%.

RR novitads 16:00