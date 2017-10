Uffants vegnan adina pli grass

Ils ultims 40 onns è la corpulenza d'uffants creschida sin l'entir mund. Quai communitgescha l'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO a chaschun dal di mundial da l'adipositas.

Il dumber d'uffants ch'èn memia grass u memia grevs crescha a moda rasanta sin l'entir mund. Gia 123 milliuns uffants èn pertutgads da corpulenza. Avant 40 onns valeva 1 da 100 uffants sco grass, actualmain èn quai 7 uffants da 100.

Situaziun main dramatica en Svizra

En Svizra èn 7% dals uffants e giuvenils fin 19 onns corpulents. Tar las giuvnas munta il dumber a circa 5%. Da memia paisa ha dentant bunamain mintga tschintgavel uffant svizzer.

Diversas raschuns

Raschuns per adina dapli uffants memia grass e memia grevs èn tenor la WHO la reclama per marenda malsanadaivlas, pretschs auts per mangiativas sanadaivlas e memia pauc moviment. Dramatica saja la situaziun cunzunt èn ils Stadis Unis. Là saja circa mintga tschintgavel uffant memia grass.

