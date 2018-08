Cun las 3 persunas chattadas la notg passada, sajan ussa naginas pli sparidas, communitgeschan ils pumpiers. La tschertga continueschia però. Ulteriuras persunas ch’ins aveva betg declerà sco sparidas pudessan anc esser sut las ruinas. Ulteriuras 9 persunas vegnian anc adina tractadas en l'ospital – 4 da questas en stadi critic.

Nus continuain cun la tschertga, fin che nus avain la segirtad che nagin n'è pli en las ruinas.

La punt «Morandi» è sbalunada mardi passà. Il gestiunari da l'autostrada ha annunzià da metter a disposiziun 500 milliuns euro. Quai per far ina nova punt e per indemnisar ils confamigliars da las unfrendas. Vinavant renviescha la societad gestiunara «Autostrade per l'Italia» mintga responsabladad per neglegientscha. La firma na possia betg surprender responsabladad per in eveniment, avant che la raschuna seja clera, ha ditg il mainagestiun Giovanni Castellucci. La raschun, pertge che la punt è sballunada n'è betg anc clera. Experts sminan ch'ina suga purtanta saja stgarpada. Las investigaziuns marschan.

Sonda aveva l'Italia declerà sco di naziunal da cordoli per commemorar las unfrendas. Tar la ceremonia uffiziala n'èn però betg tut ils confamigliars apparì. Per part hani boicottà la ceremonia, perquai ch'els fan responsabels la regenza taliana per la catastrofa. Auters han titulà la ceremonia sco «show» per ils politichers ed han fatg funerals en lur vischnancas.

