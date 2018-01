Ulteriurs morts tar protests en l'Iran

La televisiun rapportà nov ulteriur morts tar ils protests cunter la regenza en l'Iran. Uschia han fin ussa passa 20 persunas pers lur vita en las demonstraziuns.

Il dumber da morts en ils protests cunter la regenza en l'Iran s'augmenta vinavant. La televisiun statala ha rapportà nov ulteriur morts en la regiun enturn Isfahan en il center dal pajais. Sis demonstrants, in da la guardia da revoluziun, in passant ed in policist èn vegnids mazzads. Totalmain han uschia gia passa 20 persunas pers lur vita en ils protests.

En medias socialas vegn pretendì che la polizia sajetta sin ils demonstrants. Quests rapports na sa laschan dentant betg examinar independentamain.

RR novitads 09:00