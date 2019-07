Pervi da la chalira extrema vala per la per l’emprima giada insumma il grad d’alarm «cotschen» en Belgia. Per oz e damaun quinta l’institut cun temperaturas d’enfin 40 grads. Als abitants vegn recumandà da baiver bler, restar clam ed evitar il sulegl. En pli duajan els s’occupar da lur convischins.

En Frantscha sajan duas ovras atomaras vegnidas prendidas giu da la rait. Quai ha communitgà il gestiunari statal EDF. A Bordeaux han ins mesirà in nov record cun 41,2 grads.

Incendis en il Portugal

Pervi dals incendis da guaud en il Portugal èn entaifer quatter dis vegnidas destruidas 7'000 hectaras guaud . Il dumber da blessads saja s’augmentà sin passa 40 – rapportan las autoritads localas. En la regiun da Castelo Branco eran radund 1’100 pumpiers en acziun per cumbatter las flommas.

Sal per sfradar vias

En ils Pajais Bass mettan las autoritads sal sin l'asfalt chaud. Il sal extira l'umiditad or da l'aria. Cun quai vegn sfradà l'asfalt, donns vi da la via sco fops u bottas pon vegnir evitads.

