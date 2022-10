Be pli USB-C per chargiar

En ils pajais da l'Uniun europeica datti en l'avegnir be pli cabels da chargiar unitars cun il standard USB-C per smartphones ed auters apparats electrics. Suenter ch'il parlament da l'UE aveva approvà la nova regulaziun han uss er ils stadis da l'UE ditg Gea. Las novas reglas valan a partir da l'atun 2024.

In apparat da chargiar che funcziunescha per plirs apparats spargnia daners e temp e gidia d'evitar rument electric, hai num en ina communicaziun dal presidi dal Cussegl europeic. Era duai vegnir mussà cleramain schebain in nov apparat è cumpatibel cun il chargiader ch’è gia avant maun. Pertutgads da la nova lescha èn per exempel era tablets, e-readers, cameras digitalas, uregliers e tastaturas. Per laptops valan a partir dal 2026 atgnas reglas, ch’èn vegnidas negoziadas il zercladur.

Betg senza sfidas

Critichers averteschan che questas reglas cuntrafan a l’avertadad da tecnologia. Uschia vegn frenà il svilup tar la spertadad da chargiar ubain da transmetter datas.

Quai vegn cumbattì: