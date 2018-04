Uniun europeica cumbatta per la limita d'emissiuns

Il cumissari d’ambient da l’Uniun europeica Karmenu Vella vul prender mesiras cunter intgins pajais che surpassan las limitas maximalas da substanzas nuschaivlas: Vella vul trair ils pajais avant il tribunal europeic a Luxemburg.

In tal plant pudess tenor pliras gasettas purtar fritg. Pertge ins sa mesirar, sch'in pajais surpassa las limitas.

Multas u mesiras radicalas

In cas d'ina condemnaziun stuessan ils pajais sentenziads lura quintar cun multas. Pussaivel fiss però er ch’il tribunal prenda mesiras radicalas per meglierar la qualitad da l’aria. Quai per exempel cun scumandar da charrar cun autos da diesel en il center da las citads.

Pertutgads d'emissiuns memia autas èn tenor l'agentura da novitads svizra cunzunt ils suandants pajais: La Germania, L'Italia, La gronda Britannia e la Spagna.

