L'inscunter suprem da l'UE ha deliberà la «lingia cotschna» per las proximas contractivas davart la sortida da la Gronda Britannia da l'Uniun europeica. Suenter il Brexit vegn l'Uniun europeica ad offrir ina cunvegna da commerzi liber a la Gronda Britannia. Quella prevesa dentant ina collavuraziun main stretga che quai che la Gronda Britannia giavischa.

«Piclar rosinas» na saja betg pussaivel

La Gronda Britannia vuless er en l'avegnir in partenadi stretg e profund cun l'Uniun europeica. Theresa May propona che la singulas branschas sa tegnian vinavant vid las reglas da l'Uniun europeica ed hajan persuenter er access a la fiera da l'Uniun europeica. Quai na saja betg pussaivel. La Gronda Britannia na bandunia numnadamain betg mo l'Uniun europeica, mabain er il martgà naziunal communabel e l'uniun da dazis. In «piclar rosinas» na saja betg pussaivel, hai num en la communicaziun.

La fin da mars 2019 va il Brexit en vigur. Lura suonda ina fasa transitorica enfin la fin 2020. En quella na vegn betg a sa midar bler. En ils proxims mais vegn decidì tge relaziun che la Gronda Britannia e l'Uniun europeica han suenter questa fasa transitorica.

RR novitads 11:30