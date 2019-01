A Torrance datiers da Los Angeles èn trais persunas mortas tras in sajettim en ina halla da bowling. Quatter ulteriuras persunas èn blessadas. Quai ha in pledader da la polizia confermà a l'agentura da novitads AFP.

Sco ina perditga ha rapportà envers la gasetta "Los Angeles Times" ch'i haja dà avant il sajettim ina gronda dispita. Ils motivs per il sajettim n'èn anc betg clers.

En ils Stadis Unids datti adina puspè attatgas cun armas da fieu. Tenor in studi possedan ils Americans 40% da tut las armas da fieu privatas da tut il mund, quai malgrà che la populaziun americana fa be or 4% da la populaziun mundiala. En ils Stadis Unids sajan il 2017 stgars 40'000 persunas mortas tras armas da fieu.

RR novitads 12:00