USA: Academia da films excluda Weinstein

Harvey Weinstein vegn suenter il scandal da sex exclus da l'academia da films dals Stadis Unids.

La suprastanza da l'associaziun da films era sa radunada sonda ad ina sesida d'urgenza. E cleramain dapli ch'ils dus terz dals commembers necessaris èn s'exprimì per excluder Weinstein per immediat. Quai è per dar in signal encunter l'ignorar da sa cuntegnair sexual senza respect e mulestas al plaz da lavur, sco l'Academia dals Oscars scriva.

Numerusas acturas, models e collavuraturas dal producent avevan pronunzià ils davos dis renfatschas cunter Weinstein. E reproschas da maldiever sexual hai era dà da l'actura americana Rose McGowan ni era da la reschissura ed actura taliana Asia Argento.

Curt suenter che las emprimas reproschas eran cumparidas aveva ina pledadra da Harvey Weinstein anc refusà.

