USA executescha praschuniers perquai ch'il tissi scada da la data

En il stadi d'Arcansas en l'USA èn l'emprima giada dapi 17 onns vegnids executads duas persunas il medem di. La raschun è che la data da duvrar il tissi per las squittas scroda. Uriund leva il guvernatur d'Arcansas executar otg persunas enfin la fin avrigl.

Ils dus praschuniers executads pervi da violaziun e murdraretsch èn vegnids mazzads cun la squitta da tissi. Avant aveva ina dretgira refusà ina dumonda da prolungaziun dal termin.

Il guvernatur republican d'Arcansas, Asa Hutchinson ha oriund vulì executar otg persunas per pudair duvrar il tissi per las squittas che scroda da la data. Quai fiss la pli gronda unds d'execuziuns en il Stadis Unids dapi 40 onns.

Quatter da las execuziuns èn entant però vegnidas franadas da dretgiras. In emprim praschunier era vegnì executà l'emna passada cun la squitta da tissi. L'ultima execuziun è planisada per ils 27 d'avrigl.

Critica mundiala

L'agir da la regenza d'Arcansas ha procurà per critica e protestas sin l'entir mund. L'organisaziun per dretgs umans Amnesty International aveva appellà al stadi d'Arkansas da franar las execuziuns. Tar ils cas dals candidats per la squitta da tissi dettia numerus dubis giuridics. Era l'UE ha protestà fermamain cunter las execuziuns planisadas.

En ils Stadis Unids vegnan las substanzas per la squitta da tissi fitg scartas damai che bleras fatschentas da farma da l'Europa na vulan betg furnir pli ils Stadis Unids. Midazolam stat gia daditg en la critica perquai ch'il med saja para memia flaivel per evitar las dolurs da las persunas destinadas a la mort.

