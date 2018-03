Il Cussegl da segirezza da las Naziuns unidas è s’occuppà en ina sesida extraordinaria cun l’attatga da tissi sin l’anteriur spiun russ Sergey Skripal en la Gronda Britannia. En quest connex ha l’ambassadura americana Nicky Haley fatg responsabla la Russia per l’attatga. Ina decleranza dal cussegl da segirezza n’è dentant betg planisada.

Er la primministra britannica Theresa May fa responsabla la Russia per l’attatga da tissi sin skripal e sia figlia. May ha perquai annunzià da bittar ord il pajais plirs represchentants diplomatics russ. Ultra da quai na vegnian nagins represchentants uffizials britannics a visitar ils campiunadis mundials da ballape questa stad en Russia. La Russia ha medemamain annunzià repressalias.

