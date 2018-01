USA: iniziativa cunter mulesta sexuala a la plazza da lavur

En ils Stadis Unids han pli che 300 acturas, auturas e reschissuras ed autras dunnas da l'industria da divertiment lantschà in'inizitaiva cunter mulesta sexuala a la plazza da lavur.

En ina brev publitgada en la «New York Times» e la gasetta spagnola «La Opinión» pretendan las 300 dunnas da la branscha da divertiment che deliquents e patruns na vegnan chastiads en cas da mulesta u violenza sexuala. E quai betg mo a Hollywood mabain er an branschas che vegnan pajadas pir.

Daners e pretensiuns

Part da l'iniziativa «Times Up» è er in fond d'assistenza giudiziala per unfrendas da mulesta sexuala a la plazza da lavur. Las iniziantas han gia pudì rimnar 13,4 milliuns dollars. Plinavant pretendan las dunnas ina pli auta quota da dunnas en posiziuns da manaschi e pajas egualas per um e dunna.

L'iniziativa è la consequenza dal scandal enturn il producent da Hollywood Harvey Weinstein che duai avair mulestà u perfin violà passa 100 dunnas.

RR novitads 17:00