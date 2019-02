Radund 200 schuldads americans duain restar en il lieu per in tschert temp e per segirar la pasch, ha ditg la pledadra da la Chas'Alva, Sarah Sanders. Il december ha il president Donald Trump annunzià da vulair trair giu dal tut ils radund 2'000 schuldads ord la Siria. Là saja victorisada la milissa terroristica Stadi Islamic ed uschia cuntanschida la finamira dals Stadis Unids da l'America, aveva argumentà Trump.

RR novitads 06:00