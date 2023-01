En ils Stadis Unids è spustada sin mesemna mezdi l’elecziun dal president da la chasa dals represchentants. Avant n’era a l’um ch'era en la «pole position» – il Republican Kevin McCarthy – betg gartegià dad obtegnair las vuschs necessarias en 3 scrutinis. Quai è l’emprima giada en 100 onns che la chasa dals represchentants n’ha betg elegì ses uschenumnà «Speaker» en l’emprim scrutini.

Sustegn manca anc adina – dad omaduas varts

Il deputà Kevin McCarthy da la California vuleva gia il 2015 daventar Speaker. Aveva lura però retratg sia candidatura pervi da mancanza da sustegn. Ussa ch'ils Republicans han la maioritad en la chombra dals represchentants ha el però puspè candidà per la successiun da la democrata Nancy Pelosi. McCarthy è dispitaivel era en las atgnas retschas.

Leglislaziun bloccada enfin tar l'elecziun

Las deputadas ed ils deputads ston eleger lur president en l'emprima sesida per pudair cumenzar a lavurar. Uscheditg ch'i na dat nagin president è la legislaziun bloccada. Quants scrutinis ch'i dovra per eleger in president u ina presidenta n'è betg cler. Il 1855/56 è quai stà in'elecziun sur 2 mais e cun 133 scrutinis.