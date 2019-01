A Bumaun ha la Rumenia surpiglià il presidi dal Cussegl da l'Uniun europeica da l'Austria. Il pajais, che fa part dapi il 2007 a l'UE, veglia sa mussar durant ses presidi sco «intermediatur neutral» tar las stentas da l'UE, da planisar ses avegnir, sa lascha citar la regenza rumena.

Dubis vi da capacitads da la Rumenia

Per far quai saja la Rumenia bain preparada tecnicamain, ma sche la regenza haja propi chapì tge ch’il presidi dal Cussegl da l’UE muntia, na craja el betg – uschia cler era s'exprimì il president da la cumissiun europeica, Jean-Claude Juncker, gia anc avant intgins dis.

Pervi da ses «stadi intern» – cunzunt cun dispitas tranter la regenza sozialdemocrata ed il president pro-europeic Klaus Iohannis – na possia la Rumenia betg sa mussar sco unitad cumpacta en Europa. Exact quai saja dentant necessari per promover l'unitad da l'Europa, aveva Juncker ditg vinavant.

Sfidas considerablas per l'UE

La Rumenia vegn a presidiar il Cussegl da l'UE per sis mais – tge che vul dir che la Rumenia è responsabla per manar sesidas e dietas sin tut ils livels dal cussegl e per la cuntinuitad da las lavurs dal cussegl. L'UE vegn confruntada ils proxims mais cun sfidas considerablas.

Uschia spetgan il Brexit, l'elecziun dad in nov parlament europeic e las tractativas per il budget suenter il 2020.

