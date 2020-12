Ina vaccinaziun cunter corona po chaschunar effects nungiavischads – dentant sulet da quels ch'ins enconuscha era tar autras vaccinaziuns. Ils effects èn per exempel stancladad, mal il chau u er mal là, nua che la squitta ha furà.

Avair starment na ston ins betg

Quests sintoms sco mal il chau e stancladad sajan normals tar vaccinaziuns. En congual cun autras vaccinaziuns, per exempel quella cunter la grippa – sa mussian ils effects dentant pli ferm. Quai ha constatà in studi publitgà en il «New England Journal of Medicine», che ha prendì sut la marella ils tests da vaccins da las firmas Biontech e Pfizer.

Tar la gronda part da las persunas testadas eran ils sintoms dentant mo debels, e suenter in curt temp èn els svanids. Effects negativs pli grevs haja mo dà en singuls cas, per exempel ch’ils nufs limfatics èn s’unflads.

Il studi publitgà en la revista medicinala è vegnì fatg durant ils ultims tschintg mais. Var 45'000 persunas èn vegnidas examinadas. Il vaccin e ses effects vegnan vinavant controllads.