A partir da mardi duain ils turists puspè avair access a la val da Yosemite en il parc naziunal dals Stadis Unids, quai ha communitgà il service dal parc. I vegnian dentant avertas be duas da las trais vias. Perquai ch'i ardia anc adina sa sviluppeschia per part ferm fim. Er ils temps d'avertura e las purschidas per visitaders èn limitads.

Ils 25 da fanadur avevan ils visitaders stuì bandunar la val. Motiv è stà l'incendi da Ferguson ch'è rut ora mez fanadur ed ha destruì grondas parts dal guaud. L'incendi ha era furià per lung las vias dal parc naziunal. La val da Yosemite ch'è enconuschenta per sias paraids da crap taissas attira mintg'onn passa trais milliuns visitaders.

RR novitads 12:00