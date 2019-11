Aifer 10 onns èn las spezias d'insects sa reducidas per in terz. Quai resulta d'in studi d'ina gruppa da perscrutaders internaziunala cun participaziun svizra. Tranter il 2008 ed il 2017 ha il team da perscrutaders internaziunal rimnà passa 1 milliun insects sin bunamain 300 surfatschas en Germania. Ils resultats possian ins dentant er transferir sin auters pajais, sco per exempel la Svizra. En la revista «Nature» rapportan ils perscrutaders, ch'aifer quest temp saja la quantitad totala d'insects sa reducida per dus terzs ed il dumber da las spezias d'insects per in terz.

Il pli ferm saja la digren en cuntradas cun agricultura intensiva. Bain hajan auters studis mussà en questa direcziun, quels studis sajan dentant adina sa focussads sin la biomassa, pia la paisa dals insects u sin singulas spezias d'insects. Ch'il digren pertutgia la pli gronda part da tut ils insects na saja dentant betg stà cler, scrivan ils scienziads.

Ord l'archiv:

Gia avant in onn han organisaziuns svizras lantschà ina petiziun che pretenda da perscrutar la muria d'insects.

