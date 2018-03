Donald Trump ha preschentà mesiras per la segirezza en scola. La vegliadetgna minimala per cumprar armas na vegn però betg auzada.

Vegliadetgna minimala per cumprar armas resta

Trump na vul betg augmentar la vegliadetgna minimala per cumprar armas da 18 sin 21 onns,

En ils Stadis Unids na duai la vegliadetgna minimala per cumprar armas betg vegnir auzada da 18 sin 21 onns. La Chas’alva a Washington ha preschentà la dumengia in program per la segirezza en scolas che na prevesa betg talas mesiras.

Uschia para il president american Donald Trump d’avair midà opiniun en quest connex. Sco reacziun sin il sajettim cun 17 unfrendas en ina scola en la Florida, vul Trump incaricar ina cumissiun. Quella duaja examinar tge mesiras che faschessan senn sin stgalim federal. La cumissiun duai preschentar sias propostas entaifer ils proxims dudesch mais.

Tut en tut n’è nagina midada da la lescha d’armas vertenta planisada. Da l’autra vart vul Trump sustegnair stadis federativs che vulan armar scolasts ed auter persunal en scolas sin basa voluntara. La lobi d’armas NRA ha gronda pussanza en ils Stadis Unids. Ella sa dosta cun vehemenza cunter mintga rinforzament da la lescha d’armas. Ella beneventa l’idea dad armar ils scolasts. La pli gronda uniun da scolasts e bleras ulteriuras gruppas refuseschan dentant quest’idea dal president.

RR novitads 06:00