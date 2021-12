Il problem èn ils tests da PCR positivs. Tenor l'Uffizi federal da sanadad poi numnadamain esser ch'ils tests inditgeschan tar persunas guaridas anc enfin trais mais suenter l'infecziun in resultat positiv.

In test da pcr per tuts

Ils 4 da december aveva il Cussegl federal decidì che tuttas persunas – tuttina sch'ellas èn vaccinadas, betg vaccinadas u guaridas da corona – ston far in test da PCR per pudair returnar en Svizra. Quai per evitar che la varianta Omicron sa derasia pli fitg en Svizra. Tar pliras persunas guaridas ha quella regla chaschunà problems pervia ch'il test da PCR era fauss-positiv.

Novas schluccadas

L'Uffizi federal da sanadad è pertschert da quella problematica e ha schluccà las reglas. Da nov pon persunas guaridas mussar in attest dal medi ch'ellas hajan gì corona aifer ils davos mais. Plinavant na dovri betg pli in test da PCR che vegn evaluà en il labor, i tanscha in test svelt d'antigen. Natiralmain na dastgan las persunas era betg avair sintoms cura ch'ellas vegnan enavos en Svizra.

Ina dumonda resta

Uschia na ston las persunas guaridas cun in test da PCR fauss-positiv betg pli restar en l'exteriur enfin ch'ellas han in resultat negativ. Ina dumonda è enfin uss dentant betg sclerida: Tge capita sch'il test da PCR è positivs, ed ins n'ha betg in attest dal medi pervia che l'infecziun da corona è gia stada avant pli ditg ch'in mais? Tar quai ha il BAG anc betg prendì posiziun.