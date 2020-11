A Vienna èn almain quatter passants morts tar l'attatga terroristica. Vitiers vegn il delinquent che la polizia ha sajettà giu. Passa in tozzel ulteriuras persunas èn blessadas, per part grev. Tranter quellas er in policist. Set da quellas unfrendas èn en privel da vita. Els sa chattan en ina situaziun fitg critica.

Malencurada naziunala

L'Austria onurescha las unfrendas cun ina malencurada naziunala che cuzza trais dis. Entant ha il minister da l'intern Karl Nehammer infurmà davart l'attentader, sajettà giu da la polizia. Quel aveva 20 onns e ragischs en la Macedonia dal Nord. En il ravugl da l'attentader ha la polizia arrestà pliras persunas.

Il chancelier austriac Sebastian Kurz è sa drizzà oz a la naziun:

Populaziun duai restar a chasa

Il mument na possia la polizia betg sclauder ch'i dettia ulteriurs delinquents. Pervi da la situaziun privlusa duai la populaziun sche pussibel restar a chasa, ha il minister da l'intern Karl Nehammer avertì. Scolaras e scolars na ston betg ir a scola.

Svizra condemnescha l'attatga

En num da la Svizra ha la presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga, condemnà l'attatga brutala a Vienna ier saira.

La Svizra refusia resolutamain mintga furma da terrorissem e violenza ha la Cussegliera federala scrit sin Twitter. Ed ella a appellà a soli-daritad cun l'Austria e la Frantscha.