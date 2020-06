Suenter la mort da l'afroamerican George Floyd tar in'aziun da polizia a Minneapolis na vegnan ils Stadis Unids betg a ruaus.

En pliras metropolas americanas hai dà per la sisavla notg en roda protests, per part violents.

La notg ha l'emettur CNN rapportà che millis persunas sajan idas sin via a New York. Sin maletgs da televisiun èn er stads da vesair vehichels ardents a Boston e sblundregiadas a Philadelphia.

En la chapitala Washington èn ils demonstrants danovamain marschads fin avant la Chas'alva. I ha dà dispitas cun la polizia. Ils demonstrants han scandà «Nagina pasch senza giustia».

President american en il bunker

Vitiers ha CNN annunzià ch'il president american Donald Trump saja ì per radund in'ura en in bunker pervi dals protests avant la Chas'alva. Tenor indicaziuns da l'emettur hajan 40 citads americanas decretà la notg in scumond da sortir, tranter questas er Washington. Da las mesiras èn pertutgadas en total radund 10 milliuns umans.