En il cumbat cunter la derasaziun da la malsogna dal pulmun en la China han las autoritads proclamà mesiras per la provinza Hubei da la China Centrala. Per 37 millliuns persunas datti là uss limitaziuns da sa mover fitg strictas. Uschia èn las colliaziuns da traffic public per gronda part vegnidas interruttas e tut las instituziuns che vegnan frequentadas da blera glieud èn vegnidas serradas. Suenter che la chapitala da la provinza Wuhan era vegnida isolada gia la gievgia, èn actualmain almain 11 citads praticamain en quarantina.

Il dumber da persunas infizadas cun il nov virus da Corona è entant creschì sin 876 cas. Sco medias statalas rapportan, sajan gia 26 pazients morts. Singuls cas dal virus nov da Corona han er gia auters pajais registrà, tranter auter il Giapun, la Corea dal Sid ed ils Stadis Unids.

Anc nagin stadi d'urgenza

L'organisaziun per sanadad mundiala WHO n'ha per entant betg proclamà in stadi d'urgenza da sanadad da muntada internaziunala – suenter che la malsogna dal pulmun en la China è sa derasada svelt. Quai saja anc memia baud, ha la WHO communitgà. Avant avevan experts analisà la situaziun durant 2 dis. La China haja plinavant cun isolar diversas citads prendì mesiras adequatas per franar la malsogna.

In stadi d'urgenza internaziunal munta per regla che dapli meds stattan a disposiziun per cumbatter l'epidemia.

RTR novitads 06:00