cuntegn

Exteriur - Votaziun Brexit è spustada

En in pled al parlament britannic haja Theresa May, la primministra da la Gronda Britannia, spustà la votaziun davart la cunvegna dal Brexit scriva l'agentura da novitads SDA. La votaziun era planisada per damaun mardi saira en il parlament britannic.