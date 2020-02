En il senat ch'è dominà dals republicans da Trump, hai sco spetgà betg dà la maioritad necessaria da dus terzs. Ils senaturs han vuschà separà davart las duas renfatschas cunter il president: maldiever da pussanza ed impediment da las inquisiziuns dal Congress.

Privel per la democrazia

Sia adversaria da vart dals democrats, Nancy Pelosi, vesa en il president Trump vinavant in privel per la democrazia americana. La decisiun che Trump saja nunculpabel, haja nagina valur. Il Senat n'haja numnadamain betg laschà tiers dapli perditgas e mussaments, sco quai è usità tar in process fair. Ils democrats avevan renfatschà a Trump dad avair pretendì dal president da l'Ucraina da far investigaziuns cunter ses rival democratic Joe Biden.

Victoria per Trump

Donald Trump sez ha declerà la decisiun dal senat sco victoria dal pajais sur da la «sgnocca dad Impeachment». El vegnia a far la gievgia a las 12:00 (18:00 temp europeic) ina decleraziun publica davart quai, ha el communitgà via Twitter.

