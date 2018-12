La dispita enturn la cunvegna da Brexit escalescha. Perquai che la primministra, Theresa May ha spustà la votaziun davart il deal, vulan intgins parlamentaris uss far crudar May. Anc questa saira votescha il parlament davart ses posts sco scheffa da la partida conservativa. Sch'ella perda ses post sco scheffa da partida entras quest votum da disfidanza, perda Theresa May er ses post sco primministra da la Gronda Britannia. I stuess lura vegnir elegì in nov president da partida. Quai è ina procedura che po cuzzar pliras emnas.

La votaziun duai avair lieu tranter las 19:00 e las 21:00 questa saira. Suenter vegnia il resultat publitgà anc la medema saira.

Betg cler sch'ils adversaris dumognan da derscher May

Anc n'è betg cler sch'ils adversaris dumognan propi da derscher Theresa May. Els dovran per quai ina maioritad da las 315 vuschs dals deputads conservativs. In votum da disfidanza po avair lieu be ina giada ad onn. Sch'ella gudogna questa votaziun è sia posiziun per il mument segirada.

RR novitads 09:00