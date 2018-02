In «Flash Crash» chaschuna irritaziun a la bursa da New York. Ed er ils martgads d'aczias asiatics cumenzan cun in minus. Raschun èn ils quitads davart ina midada dals tschains.

Il glindesdi saira è sa derasada panica sin ils martgads d'aczias americans. Il Dow Jones ha pers durant il di per temp fin a 6,25% sin 23'940 puncts. Quai correspunda a tut ils gudogns ch'el ha fatg dapi l'entschatta da l'onn. Anc ils 26 da schaner aveva il Dow Jones notà in record da 26'616 puncts. I sa tracta da la pli gronda crudada dapi il 2015. Il curs dal Dow Jones è sa quietà fin il glindesdi saira sin in minus da 4%.

Il motiv è ch'ins tema ina midada da la politica da tschains da la Banca naziunala americana – la FED. Il glindesdi ha il nov schef da la FED surpiglià ses uffizi. Sin giavisch dal president american Donald Trump suonda Jerome Powell a Janet Yellen. La midada da tschains pudess far pli attractivas investiziuns en emprests ch'en aczias.

Chas'alva tuttina optimistica

Malgrà la crudada dals curs a la bursa da New York – è la Chas’alva optimistica areguard la situaziun economica dals Stadis Unids. Il focus dal president Trump saja sin ils indicaturs economics a lunga vista che sajan anc adina extremamain buns, ha ditg sia pledadra Sarah Sanders. Tranter quests indicaturs sajan tranter auter la dischoccupaziun ch’è fitg bassa e las pajas che creschian.

Trump aveva adina puspè ditg, ch’ils records sin ils martgads d’aczias dals ultims mais sajan la conferma per sia politica politic-economica. L’emna passada aveva el ditg en ses pled davart la situaziun da la naziun, ch’il martgà d’aczias haja battì in record suenter l’auter dapi sia elecziun.

Reacziun da la bursa en l'Asia

La bursa a Tokyo ha reagì be uras pli tard medemamain cun in minus. En las emprimas 15 minutas è il Nikkei-Index sa sbassà per quasi 1'000 puncts – quai èn 4.03%. Il Nikkei-Index ha la finala serrà il mardi cun ina sperdita da bunamain 5%. Er il pli vast index Topix ha pers 4.05% la bun'ura. Plinavant ha er la bursa en l'Australia cumenzà il di cun in minus da 2,74%.

