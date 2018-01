Durant ses pled al Forum mundial d'economia a Tavau è il president american Donald Trump s'exprimì per in commerzi vicendaivel gist, ed ha fatg reclama per investir en ils Stadis Unids.

Sia regenza vegnia a metter ils Stadis Unids adina davanttiers, ha ditg il president dals Stadis Unids da l'America Donald Trump. «America first» na manegia dentant betg America persula.

Mo tras in commerzi fair possian ins crear in sistem che funcziuneschia tant per ils Stadis Unids, sco era per tut las naziuns. El veglia exequir las leschas da commerzi americanas e restabilir l'integritad dal sistem da commerzi.

En quest connex ha Trump er offert als pajais involvids novs discurs davart la cunvegna da commerzi trans-pacifica (TPP). Pia na sclauda el betg pli da turnar a la cunvegna. Il Canada ed il Giapun avevan gia annunzià che la cunvegna tranter 11 stadis al Pacific vegnia suttascritta il mars.

Plinavant ha Donald Trump ludà en ses pled a Tavau la refurma da las taglias da sia regenza. Il mund vesia la renaschientscha d'ina America ferma e bainstanta.

