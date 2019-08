WHO

Il cumbat cunter il virustgel en l’Europa n’è anc betg a fin. Quai scriva l’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO che sa basa sin cifras dals singuls stadis da l’onn passà. Tenor quellas sa derasia il virustgel puspè en pajais che valevan fin uss sco libers da questa malsogna infectusa. Sco exempel numna la WHO la Gronda Britannia. Tenor la WHO è la Svizra percunter da nov libra dal virustgel.

Per l’Uffizi federal da sanadad saja la finamira vinavant d’eliminar la malsogna dal tuttafatg. L’emprima mesadad da l’onn haja dà passa 200 cas da virustgel en Svizra. Quai saja dapli ch’ils ultims onns. Dapi il fanadur giajan ils cas dentant enavos.

Dapli cas en Svizra

En Svizra hai dà quest onn fin ils 16 da fanadur 2014 cas da virustgel. Quai è passa otg giadas dapli ch'il medem temp da l'onn passà. Dapi l'entschatta da l'onn ha l'Uffizi federal per sanadad registrà dus morts pervi dal virustgel. Tar l'emprim cas è in um da 30 onns mort che n'è betg stà virolà. En il segund cas sa tracti d'in um da 70 onns ch'è stà flaivlentà pervi da sia malsogna da cancer.

