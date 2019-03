Wikipedia fa chauma per in di

La versiun tudestga da la pagina d'internet Wikipedia vegn serrada giu ils 21 da mars. Quai succeda ord protest cunter la refurma planisada dal dretg d'autur. Sur da quella vegn probabel vuschà la fin dal mais en il parlament da l'Uniun Europeica. Tranter auter èsi previs dad esser - concernent il dretg d'autur - pli severs cun plattafurmas commerzialas sco per exempel Youtube. Critichers teman ina censura e vesan in privel per l'internet liber.

RR novitads 06:00